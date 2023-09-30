Bir CHP'li belediye klasiği! Yürüyen merdiven birden tersine döndü: 7 yaralı
İzmir Banliyö Sistemi'nde bulunan yürüyen merdivende meydana gelen kaza nedeniyle 7 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası yaşanan karmaşa cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay saat 16.30 sıralarında İZBAN Halkapınar istasyonunda bulunan yürüyen merdivende meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yürüyen merdivende yukarı çıkan bir kadının dengesini kaybetmesi sonucu arkasında bulunan vatandaşlar da dengesini kaybetti.
Fazla yük bindiği iddia edilen yürüyen merdivenler bir anda ters istikamette geri salınırken, merdivende bulunan vatandaşlar yere düştü. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
7 KİŞİ HAFİF YARALANDI
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemlerini sağladı.
Meydana gelen olayda 7 kişinin yaralandığı öğrenilirken, durumlarının hafif olduğu öğrenilen yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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