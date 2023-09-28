Başkent'i sağanak vurdu! İstanbul'dan sonra Ankara'nın da yolları göle döndü
İstanbul'un ardından Ankara'da da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Su baskınlarının yaşandığı kentte, araçlar yolda kalırken iş yerlerini de su bastı.
Ankara'nın Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu.
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerlerini de su bastı.
Yenimahalle ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde ise boş su deposu yağmur sularına kapıldı.
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