İstanbul Şişli'de yol çöktü! Sürücüler zor anlar yaşadı
Son dakika haberine göre İstanbul Şişli'de bulunan Kadırgalar Caddesi'nde yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Caddede oluşan çukur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Şişli'de etkili olan yağmur sonrasında Kadırgalar Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Oluşan çukur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Şişli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında göçük oluştu.
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