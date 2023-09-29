İstanbul Şişli’de yol çöktü! Sürücüler zor anlar yaşadı

Şişli'de etkili olan yağmur sonrasında Kadırgalar Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Oluşan çukur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Şişli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında göçük oluştu.