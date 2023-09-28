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A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları! Vatandaş ile polis rögar temizledi! İstanbullular isyan etti: İmamoğlu'nun eseri

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, Megakenti adeta göle çevirdi. Günler öncesinden uyarı yapılmasına rağmen bir hazırlık yapmayan CHP'li İBB, İstanbullulara resmen kabusu yaşattı. İstanbul'un farklı noktalarından rezaleti ekranlara getiren A Haber muhabirleri, o anları canlı aktardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.09.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 17:43
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A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları! Vatandaş ile polis rögar temizledi! İstanbullular isyan etti: İmamoğlu’nun eseri

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları! Vatandaş ile polis rögar temizledi! İstanbullular isyan etti: İmamoğlu’nun eseri

Eyüpsultan'dan son durumu aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, "Bulunduğumuz caddede su seviyesi her geçen saniye artmaya devam ediyor. Araçlar geçmekte büyük zorluk çekiyor. Aynı şekilde Gaziosmanpaşa'da Sultangazi'de, Başakşehir'de ve Arnavutköy'de benzer manzaralar yaşanıyor. Vatandaşlar, yollarda zor anlar yaşıyor. Bir iş yerinde de su baskını yaşandığı bilgisi geldi." dedi

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A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları! Vatandaş ile polis rögar temizledi! İstanbullular isyan etti: İmamoğlu’nun eseri

Karataş'ın mikrofon uzattığı bir vatandaş CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan ederek, "Burası İmamoğlu'nun rezaleti" dedi.

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A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları! Vatandaş ile polis rögar temizledi! İstanbullular isyan etti: İmamoğlu’nun eseri

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A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları! Vatandaş ile polis rögar temizledi! İstanbullular isyan etti: İmamoğlu’nun eseri

İkitelli Organize Sanayii Sitesi'nden son durumu aktaran A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, "Meteoroloji günler öncesinde uyarmıştı ve dedikleri gerçek oldu.