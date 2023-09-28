A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları! Vatandaş ile polis rögar temizledi! İstanbullular isyan etti: İmamoğlu’nun eseri

Eyüpsultan'dan son durumu aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, "Bulunduğumuz caddede su seviyesi her geçen saniye artmaya devam ediyor. Araçlar geçmekte büyük zorluk çekiyor. Aynı şekilde Gaziosmanpaşa'da Sultangazi'de, Başakşehir'de ve Arnavutköy'de benzer manzaralar yaşanıyor. Vatandaşlar, yollarda zor anlar yaşıyor. Bir iş yerinde de su baskını yaşandığı bilgisi geldi." dedi

