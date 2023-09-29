Zeka Testi: 3 soruda üstün zekalı olup olmadığınız çıkıyor! Sadece zehir gibi zekaya sahip olanlar çözüyor!
Üstün Zekalılar Kulübü Mensa'ya üye olmak, zeka seviyenizi kanıtlamanız gereken özel bir ayrıcalıktır. Kulübe katılmak isteyenler için hazırlanan iki aşamalı IQ testini başarıyla geçmek gerekmektedir. Mensa'nın IQ testleri, zekanın farklı yönlerini ölçen ve zorlu sorulardan oluşan bir sınavdır. Bu testler, internet üzerinde tamamıyla bulunmasa da, bazı sorular meraklıları için paylaşılmış durumda. İşte 3 soruda üstün zekalı olup olmadığınızı öğrenin.
Üstün Zekalılar Kulübü Mensa, dünya genelinde 100'den fazla ülkede 120.000'den fazla üyeye sahip prestijli bir organizasyondur. Mensa'ya üye olmak, zeka ve entelektüel kapasite konusunda üstün yeteneklere sahip olanlar için özel bir sınavı başarıyla geçmeyi gerektirir. Mensa sınavları, düşünme yeteneğini, mantık becerisini ve problem çözme kabiliyetini ölçen sorular içerir.
İLK SORU:
❓İki fare, iki krakeri iki dakikada yiyor. 18 krakeri 6 dakikada kaç fare yer?
İKİNCİ SORU:
❓Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir?
SON SORU:
❓Soru işareti olan yere hangi desen gelmelidir?
İŞTE CEVAPLAR
1. Soru: Cevap, 6. çünkü bir fare, bir krakeri iki dakikada yiyebiliyor.
2. Soru: Cevap, G harfi gelmelidir. Resimde soldan sıralanan rakamlar, klavyede sağdan sola devam etmektedir ve sıradaki harf G'dir.
3. soru: Cevap, aşağıdaki görselde⤵
5. desen
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