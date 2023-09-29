Zeka Testi: 3 soruda üstün zekalı olup olmadığınız çıkıyor! Sadece zehir gibi zekaya sahip olanlar çözüyor!

Üstün Zekalılar Kulübü Mensa, dünya genelinde 100'den fazla ülkede 120.000'den fazla üyeye sahip prestijli bir organizasyondur. Mensa'ya üye olmak, zeka ve entelektüel kapasite konusunda üstün yeteneklere sahip olanlar için özel bir sınavı başarıyla geçmeyi gerektirir. Mensa sınavları, düşünme yeteneğini, mantık becerisini ve problem çözme kabiliyetini ölçen sorular içerir.

İLK SORU:

❓İki fare, iki krakeri iki dakikada yiyor. 18 krakeri 6 dakikada kaç fare yer?