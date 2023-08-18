Abdest ALINIŞI RESİMLİ ANLATIM | Kadın erkek namaz abdesti alınışı nasıldır? Abdest alma sırası ve Arapça duaları!
Namaz kılmak veya Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetleri yerine getirmek için abdest almak, İslam inancının temel şartlarından biridir. Bu bağlamda abdest, Müslüman topluluk içinde oldukça önemsenen ve üzerine titrenen bir konudur. Abdest, vücudu ve kalbi temizlemek amacıyla yapılır ve doğru bir şekilde uygulanması gerekir. Peki abdest nasıl alınır? İşte adım adım anlatımı...
İnanç açısından büyük bir değeri olan abdest, namaz gibi kutsal ibadetler öncesinde alınması gereken bir temizlenme prosedürüdür. Ayrıca, abdestin ibadet dışında da alınması, kişinin ruhsal bir temizliğe sahip olmasını ve Allah'a yakınlığını ifade eden bir eylemdir. Peki abdest nasıl alınır? İşte detayları...
Abdest, İslam dininin temel ibadetlerinden biri olan namazı kılmak ve diğer ibadetleri yerine getirmek için gereklidir. Müslümanlar, abdest alarak beden ve ruh temizliğini sağlarlar. Abdest almanın usullerine ve adımlarına uygun olarak yerine getirilmesi, ibadetlerin kabul edilmesi için oldukça önemlidir.
Abdest almak için şu adımlar izlenir:
1-Elleri dirseklere kadar yıkamak: Eller bileklere kadar ıslatılır, ardından parmak araları temizlenir.
2-Ağıza üç kez su alıp çalkalamak: Ağız su ile çalkalanarak temizlenir.
3-Burna üç kez su çekip temizlemek: Suyu buruna çekip temizlemek suretiyle burnun içi yıkanır.
4-Yüzü yıkamak: Başın üstünden başlayarak yüz su ile yıkanır, sakal ve bıyıkların arasına suyun girmesi sağlanır.
5-Başın üstünden aşağıya mesh etmek: Islak ellerle başın üst kısmı ve ense mesh edilir.
6-Sağ kol ve dirseği yıkamak: Sağ kol ve dirsek ıslatılıp yıkanır.
7-Sol kol ve dirseği yıkamak: Sol kol ve dirsek yıkanır.
8-Ayakları yıkamak: Sağ ayak ve topuk yıkanır, ardından sol ayak ve topuk yıkanır.
Abdest alırken okunan dualar da önemlidir. Abdeste başlarken "Bismillahirrahmanirrahim" (Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) denir. Ardından her adım sırasında "Euzübillahimineşşeytanirracim" (Şeytandan Allah'a sığınırım) ifadesi kullanılır.
Abdestle ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm'de, "Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesh edin ve aşık kemikleri ile beraber ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin." (el-Mâide, 5/6) buyurulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), abdestin nasıl alınacağını Müslümanlara fiilî olarak gösterdiği gibi (İbn Mâce, Tahâret, 47 [419]; Merğinânî, el-Hidâye, 1/16) abdestsiz olarak kılınacak hiçbir namazın Allah (c.c.) katında kabul olunmayacağını da ifade etmiştir. (Buhârî, Vudû', 2 [135]; Müslim, Tahâret, 2 [225]; İbn Mâce, Tahâret, 47 [419]).
ABDEST ALIRKEN BELLİ DUALARI OKUMAK ŞART MIDIR?
Bazı kaynaklarda abdest alırken her organın yıkanması sırasında ayrı ayrı okunacak dualara yer verilir (Nevevî, el-Ezkâr, 75-76). Fakat sahih rivâyetlere göre Hz. Peygamber (s.a.s.), abdest alırken özel bir dua yapmamıştır. Dolayısıyla güzel anlamlar içeriyor olsa da abdest sırasında bu duaların okunması şart değildir. Bununla birlikte okumasında da bir sakınca yoktur.
Sahih rivâyetlere göre Hz. Peygamber (s.a.s.) abdestin bitiminde,
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
"(Ben, Allah'tan başka ilah olmadığına, O'nun tek olup ortağı bulunmadığına şahitlik ederim. Yine şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Allah'ım! Beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle) duasını okuyan kimse için Cennetin sekiz kapısının açılacağını ve dilediği kapıdan içeri girmesine izin verileceğini müjdelemiştir." (Tirmizî, Tahâret, 41 [55]).
GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?
Gusül abdestin alınışını kadın ve erkek için aynı şekildedir. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından da açıklanan gusül abdestinin alınışı şu şekildedir:
-Ağza su alıp çalkalamak,
-Burna su çekmek,
-Bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamaktır.
Bu işlemler Hanefilere göre guslün farzlarıdır. Bunların eksik olması halinde gusül geçersiz olur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Heijan kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? Rapçi Heijan nereli, tutuklandı mı?
- MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Emekliye %33.13'lük kök zam tablosu şekil aldı! 4C, 4B, 4A SGK'lıya oranlar açığa çıktı! TÜİK enflasyon farkı, intibaksız, seyyanen ödeme...
- Abdest ALINIŞI RESİMLİ ANLATIM | Kadın erkek namaz abdesti alınışı nasıldır? Abdest alma sırası ve Arapça duaları!
- 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? 2023-2024 eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? MEB takvim açıklaması!
- POMEM sınav yeri sorgulama e-Devlet | 30. Dönem POMEM mülakat sınav tarihleri açıklandı! pa.edu.tr sınav giriş belgesi ekranı! İşte takvim...
- Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! 48 saatlik kritik bekleyiş! Radarda 2 yıldız var!
- YKS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları bugün belli olur mu? ÖSYM YKS SONUÇ SON DAKİKA 2023
- KPSS-2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...
- Memura, emekliye okkalı artış! 3600 ek gösterge+Toplu Sözleşmeyle zammıyla maaş tablosu şekilleniyor! Öğretmen, hemşire, polis...
- Emekliye ilaç gibi gelecek müjde! SSK, Bağ-Kur'luya ara zam kapıda! Ocak 2024'ten önce DİP maaşlar şekillenecek! 7.500 TL alana 9.894 TL…
- CUMA HUTBESİ PDF TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 18 Ağustos 2023: Ahiret Ebedi Yurdumuz