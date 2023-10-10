Namaz nasıl kılınır? Sabah, Öğle, İkindi, Akşam, Yatsı (5 VAKİT) NAMAZ KILINIŞI kadın, erkek ayrıntılı anlatım | Adım adım anlatım...

Namaz, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. İslam dini, günlük yaşamın bir parçası olarak beş vakit namazın kılınmasını emreder. Bu namazlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş farklı vakitte kılınır. Her bir vakit namazın rekat sayısı farklıdır ve bu namazlar Müslümanların Allah'a yönelip dua ettiği, O'na yakınlaştığı anlardır. Namazın kılınışı belirli adımlarla gerçekleşir; tekbir, kıyam, rükü, secde ve selam gibi bölümler içerir. İşte 5 vakit namazın detaylı anlatımı...

Sabah namazı kaç rekat?

Sabah namazı, 2 rekat sünnet 2 rekat farz olmak üzere toplamda 4 rekattır. Sabah namazı, tan yerinin ağarması anlamına gelen ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar olan vakitte kılınır. İlk olarak sabah namazının 2 rekatlık sünneti kılınır.

🤲Sabah namazının sünneti

1. Rekat:

"Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir.

Sübhaneke okunur.

Euzü besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.

🔸Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.

Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir.

🔸Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.

Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.

2. Rekat:

Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.

🔸Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.

Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir.

🔸Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.

Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir.

🔸Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.

🤲Sabah namazının farzı

🔸Sabah namazının 2 rekatlık sünnetinin ardından sabah namazının farzı kılınır. Sabah namazının farzı 2 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. Sabah namazının farzı, kılınış olarak sabah namazının sünneti gibidir.

Öğle namazı kaç rekat?

Öğle namazı, 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. İlk olarak öğle namazının 4 rekatlık ilk sünneti kılınır.

🤲Öğle namazının ilk sünneti

1. Rekat:

"Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının ilk sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir.

"Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir.

Sübhaneke okunur.

Euzü besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.

🔸Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.

Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir.

🔸Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.

Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.

2. Rekat:

Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.

🔸Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.

Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir.

🔸Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir.

Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir ve Ettehiyyahatü okunur. "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.

3. Rekat:

Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur.

🔸Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir.

Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.

4. Rekat:

🔸Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rüku'ya gidilir. Rükuda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir. Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.

🤲Öğle namazının farzı

🔸Öğle namazının 4 rekatlık ilk sünnetinin ardından öğle namazının farzı kılınır. Öğle namazının farzı 4 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya" denilerek niyet edilir. Öğle namazının farzının kılınışı 4 rekatlık ilk sünnetin kılınışı gibidir; ancak farkı 3. ve 4. rekatlarda Fatiha suresinden sonra namaz suresi ya da ayet okunmaz doğrudan rüku ve secde yapılır.

🤲Öğle namazının son sünneti

🔸Öğle namazının 4 rekatlık farzının ardından öğle namazının son sünneti kılınır. Öğle namazının son sünneti 2 rekattır. "Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının son sünnetini kılmaya" denilerek niyet edilir. Öğle namazının son sünnetinin kılınışı, sabah namazının sünneti gibidir.