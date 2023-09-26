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Didim'de kaçak göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı 5 organizatör şüphelisi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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Didim’de kaçak göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı 5 organizatör şüphelisi tutuklandı

Aydın’ın Didim ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri yasadışı yollardan Yunanistan’a götürmeye çalıştığı belirlenen 5 organizatör şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri tutuklandı.

Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir Mahallesi Sarıkum mevkisinde makilikte dün saklanan 13 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürmeye çalıştıkları tespit edilen C.M., M.B., J.G.A., A.S. ve M.İ. de Kamacı Caddesi'nde otomobille kaçarken yakalandı.

5 Türk organizatör polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Yakalanan 13 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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