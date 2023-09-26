Muğla’da düzensiz göçmen operasyonu! Bodrum açıklarında 13 kişi yakalandı
Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlenen operasyon kapsamında Bodrum açıklarında illegal yollarla kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki fiber teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.
Durdurulan fiber teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 13 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiği bildirildi.
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