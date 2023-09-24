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Bodrum açıklarında göçmen operasyonu! 16 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2023
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Bodrum açıklarında göçmen operasyonu! 16 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlenen göçmen operasyonunda 16 düzensiz göçmen lastik botla kaçmaya çalışırken yakaladı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığınca göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 16 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

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Durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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