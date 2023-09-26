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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yangın! ISG’den açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yangın! ISG’den açıklama

Son dakika haberleri... Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan bir gıda işletmesinin mutfağında yayılan duman hakkında Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi ISG tarafından açıklama yapıldı.

Bugün saat 13.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir gıda işletmesinin mutfağından yayılan duman hakkında Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi ISG tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 13.30 sularında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminalimizde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinin mutfağında, havalandırma motorundan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın meydana geldi. Yangın, görevli personellerimizin yangın tüpleri ile gerçekleştirdikleri hızlı ve etkili müdahale sayesinde çok kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangından kaynaklı havalimanımızın yolcu giriş çıkışları ve çalışmalarında hiçbir aksama yaşanmadı" ifadelerine yer verildi.

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