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İzmir'de kaçak göçmen operasyonu: 188 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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İzmir’de kaçak göçmen operasyonu: 188 kişi yakalandı

İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 188 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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