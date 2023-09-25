25 Eylül 2023, Pazartesi
Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün, nasıl niyet edilir? DİYANET Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir?
Mevlid Kandili, İslam dünyasında özel bir öneme sahip olan ve Hz. Muhammed'in doğum gününü anma vesilesiyle kutlanan kutsal bir gündür. Bu özel günde Müslümanlar, bol bol dua, ibadet ve hayır işleri yaparak sevap kazanmaya çalışırlar. Mevlid Kandili'nde oruç tutmak da yaygın bir uygulamadır ancak farz bir ibadet değildir. İslam dininde bu konuda farklı görüşler bulunsa da, pek çok Müslüman bu özel günde oruç tutmayı tercih eder.
Giriş Tarihi: 25.09.2023 09:09
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