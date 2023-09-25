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Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün, nasıl niyet edilir? DİYANET Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir?

Mevlid Kandili, İslam dünyasında özel bir öneme sahip olan ve Hz. Muhammed'in doğum gününü anma vesilesiyle kutlanan kutsal bir gündür. Bu özel günde Müslümanlar, bol bol dua, ibadet ve hayır işleri yaparak sevap kazanmaya çalışırlar. Mevlid Kandili'nde oruç tutmak da yaygın bir uygulamadır ancak farz bir ibadet değildir. İslam dininde bu konuda farklı görüşler bulunsa da, pek çok Müslüman bu özel günde oruç tutmayı tercih eder.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.09.2023 09:09
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Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün, nasıl niyet edilir? DİYANET Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti nedir?

Mevlid Kandili, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anma vesilesiyle kutlanan mübarek bir gündür. Bu özel günde Müslümanlar, bol bol dua, ibadet ve hayır işleri yaparak sevap kazanmaya çalışırlar. Mevlid Kandili'nde oruç tutmak da yaygın bir uygulamadır. İşte Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın faizleti...

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Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün, nasıl niyet edilir? DİYANET Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti nedir?

🤲Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

🤲Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

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Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün, nasıl niyet edilir? DİYANET Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti nedir?

MEVLİD KANDİLİ NASIL İHYA EDİLİR?

Peygamber Efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.

📍Bu, "O gecelerde namaz kılmak mekruhtur" anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir." (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.

📍Müslümanları mübarek günleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

📍Tefekkürde bulunarak "ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konuları düşünerek hayatın muhasebesi yapılmalı.

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Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün, nasıl niyet edilir? DİYANET Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti nedir?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

2023 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Salı gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek.

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Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün, nasıl niyet edilir? DİYANET Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın fazileti nedir?

🤲MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid kelimesi "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gecedir. Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimde Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.