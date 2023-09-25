Tesbih namazı kılınışı | Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir, sevabı nedir? Diyanet detaylı anlatım...

🤲Mevlid Kandili'nde mutlaka şu görevleri yerine getirmelisiniz şeklinde yani farz olarak kılınmış bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi bu mübarek günde de bol bol dua edebilir, şükredebilir, tövbe edebilir, Kur'an okuyabilir, Efendimize (sav) sevginizi canıgönülden sunabilirsiniz.

🤲Bunlar farz olarak kılınmasa da Müslümanlar olarak bu ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirirsek sevabı çok büyüktür.

🤲Her şeyde olduğu gibi ibadetlerimizde de samimi olmak şartıyla...

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI VAR MI?

Allah'ın farz kıldığı ibadetlerin başında namaz gelir. İslam'ın beş şartından biri olan namazın önemi, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde de çok defa vurgulanmıştır. Mevlid Kandili için özel bir namaz olmamakla birlikte İslam âlimleri, bu gece namaz kılmak isteyenlerin nafile namaz kılabileceklerini söylemişlerdir. Kaza borcu olanların kaza namazı kılmaları, olmayanların ise nafile namazı eda etmeleri öğütlenmiştir.