Tesbih namazı kılınışı | Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat, nasıl niyet edilir, sevabı nedir? Diyanet detaylı anlatım...
Mevlid Kandili, İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anma vesilesiyle kutlanan mübarek bir gündür. Bu özel gecede Müslümanlar, bol bol ibadet ederek sevap kazanmaya çalışırlar. Mevlid Kandili namazı da bu geceyi ibadetle değerlendirmek isteyenler için önemli bir pratiktir. İşte Mevlid Kandili namazı kılınışı...
Mevlid Kandili, İslam dininin önemli günlerinden biri olarak kabul edilir ve Hz. Muhammed'in doğum yıldönümünü anma vesilesiyle kutlanır. Bu mübarek gecede Müslümanlar, bolca ibadet edip salavat-ı şerif getirerek bu özel günü değerlendirmeyi arzu ederler. Mevlid Kandili namazı da bu geceyi ibadetle taçlandırmak isteyenler için önemli bir uygulamadır.
Mevlid kandili bu sene 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.
🌙Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyayı şereflendirdiği gündür.
🌙Peygamberimiz (sav), Fil Vakası'nın gerçekleştiği yıl Rebiülevvel ayının 12'sinde gündüz dünyaya gelmiştir.
🌙Yaşadığımız coğrafyada ilk olarak Osmanlı padişahı III. Murad döneminde Mevlid Kandili merasimle idrak edilmiştir.
🌙Günümüzde ise Mevlid Kandili, Müslümanların ibadetlerle geçirdikleri manevi açıdan huzur doldukları mübarek günlerdendir.
MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAKLAR
🤲Mevlid kandilini hakkıyla ihya edebilmek, bu mübarek günün feyzinden yararlanabilmek Müslümanlar için çok önemlidir.
🤲Mevlid Kandili'nde mutlaka şu görevleri yerine getirmelisiniz şeklinde yani farz olarak kılınmış bir ibadet olmasa da diğer kandil gecelerinde olduğu gibi bu mübarek günde de bol bol dua edebilir, şükredebilir, tövbe edebilir, Kur'an okuyabilir, Efendimize (sav) sevginizi canıgönülden sunabilirsiniz.
🤲Bunlar farz olarak kılınmasa da Müslümanlar olarak bu ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirirsek sevabı çok büyüktür.
🤲Her şeyde olduğu gibi ibadetlerimizde de samimi olmak şartıyla...
MEVLİD KANDİLİ NAMAZI VAR MI?
Allah'ın farz kıldığı ibadetlerin başında namaz gelir. İslam'ın beş şartından biri olan namazın önemi, Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde de çok defa vurgulanmıştır. Mevlid Kandili için özel bir namaz olmamakla birlikte İslam âlimleri, bu gece namaz kılmak isteyenlerin nafile namaz kılabileceklerini söylemişlerdir. Kaza borcu olanların kaza namazı kılmaları, olmayanların ise nafile namazı eda etmeleri öğütlenmiştir.
Mevlid Kandili'nde yapılabilecek nafile ibadetlerden biri de tesbih namazı kılmaktır. Peygamber Efendimiz (sav) bu namazın "ömürde bir kez olsun kılınmasını" tavsiye etmiştir.
Resûl-i Ekrem (sav) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir.
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:
🧎♂️"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
🧎♂️Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.
🧎♂️Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
🧎♂️Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
🧎♂️Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.
🧎♂️İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fatiha ve sure okunup 10 kere tesbih getirilir.
🧎♂️Kalan rekâtlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam 300 tesbih edilmiş olur.
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