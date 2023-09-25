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Son dakika | Esenler'de asansör faciası! 4 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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Son dakika | Esenler’de asansör faciası! 4 kişi yaralandı

Esenler’de bir iş yeri asansörü düştü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 yaralanın olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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