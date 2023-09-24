Vatandaşlardan bozayılara yoğun ilgi: Elleriyle besledi
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'na giden bir kişi, aracına yaklaşan bozayıya şeker yedirdiği anları kayıt altına aldı. O anlar izleyenleri gülümsetti.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar, bölgeye gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.
Kalderayı ziyaret eden, bölgede piknik yapan vatandaşlar, yanlarında götürdükleri yiyeceklerle ayıları beslemeye çalışıyor.
Bitlisli vatandaşlardan Asım Araboğa da Nemrut Krater Gölü'ne giderken aracına yaklaşan bozayıya şeker yedirdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile Destek Eylül ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları bu ay ne zaman yatar? TCKN numarasına göre...
- Bursluluk parası ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? 2023-2024 İOKBS bursluluk paraları ne kadar, kaç TL oldu?
- DGS ek tercihler ne zaman başlıyor 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı?
- KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? KYK burs başvuruları hangi ay başlayacak?
- Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kış uykusundan uyanan ayı katliam yaptı
- Oturduğunuz yerden kas yapın! Bu besinde ne ararsan var: Demir, fosfor, çinko...
- ALES/3 başvuruları başladı mı? 2023 ÖSYM ALES/3 ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- Emekliye 10.332 kök maaş çıktı! SGK-SSK, Bağ-kur'luya %50 ek zam+refah payı+seyyanen hesap tablosu! Ekimde +5.000 TL ikramiye! 7.500, 8.000, 8,500 TL...
- Suyuna 1 kaşık eklemek yeterli! Yumurta kabuğunu tümüyle çıkaracak!
- İbrahim Saraçoğlu'ndan fıtığa gizli şifa kürü! Bel, göbek, boyun her derde deva! Sadece 5 dakika bekleyin...
- 1 çay bardağı kireci, pası silip süpürecek! Çamaşır makineniz 40 yıl daha çalışacak!
- YALI ÇAPKINI 38. bölüm de neler oldu? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?