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Vatandaşlardan bozayılara yoğun ilgi: Elleriyle besledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2023
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Vatandaşlardan bozayılara yoğun ilgi: Elleriyle besledi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'na giden bir kişi, aracına yaklaşan bozayıya şeker yedirdiği anları kayıt altına aldı. O anlar izleyenleri gülümsetti.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası'ndaki bozayılar, bölgeye gelen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kalderayı ziyaret eden, bölgede piknik yapan vatandaşlar, yanlarında götürdükleri yiyeceklerle ayıları beslemeye çalışıyor.

Bitlisli vatandaşlardan Asım Araboğa da Nemrut Krater Gölü'ne giderken aracına yaklaşan bozayıya şeker yedirdi.

Araboğa'nın cep telefonuyla kaydettiği, bozayının şeker yediği anlar, izleyenleri gülümsetti.

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