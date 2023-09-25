Marmara depremi uyarısı! Marmara Denizi'nde iki büyük deprem olasılığı artıyor mu?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul için kritik bir uyarıda bulundu. Ersoy, İstanbul'da 7'den büyük iki deprem yaşanabileceğini belirtti. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek’in konuğu olan Prof. Dr. Şükrü Ersoy önemli değerlendirmelerde bulundu.

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