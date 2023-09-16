Ramazan ne zaman 2024? Ramazan hangi ay, ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet Ramazan ayı başlangıç tarihi 2024
"Ramazan ne zaman 2024?" sorusunun cevabı müslüman alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte, tarih belli oldu. İşte, 2024 Ramazan ilk oruç tarihi...
Ramazan ayının önümüzdeki yıl hangi tarihte başlayacağı, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. İşte, 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi...
2024 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.
Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı önümüzdeki sene 11 Mart günü başlayacak.
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlanacak.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar.
Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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