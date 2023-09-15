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İstanbul Çekmeköy'de orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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İstanbul Çekmeköy’de orman yangını

İstanbul Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Nişantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 500 metrekarelik alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İstanbul’da orman yangını İSTANBUL'DA ORMAN YANGINI

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