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Kocaeli'de feci kaza! Çocuğunu okula götüren anne hayatını kaybetti! Küçük çocuk da ağır yaralı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2023 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
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Kocaeli’de feci kaza! Çocuğunu okula götüren anne hayatını kaybetti! Küçük çocuk da ağır yaralı...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servisi okula giden anne ve çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne hayatını kaybederken, küçük çocuk ise ağır yaralandı. Diğer yandan serviste bulunan 7 kişi de hafif şekilde yaralandı. İşte detaylar...

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