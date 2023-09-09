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Yürüyen merdiven arızaları bitmek bilmiyor! Yanan ve bozulan yürüyen merdivenler tehlike saçıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.09.2023
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Yürüyen merdiven arızaları bitmek bilmiyor! Yanan ve bozulan yürüyen merdivenler tehlike saçıyor

İstanbul'da Vezneciler metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin motor kısmında yangın çıkmıştı. Peki bu sorunların sebebi ne? Gerekli bakımlar yapılıyor mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Bölüm Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.

Fatih'te bulunan Vezneciler Metro durağının yürüyen merdivenlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken olayda yaralanan olmadı. Vatandaşlar yangın esnasında büyük panik yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), metro ve metrobüs duraklarında çalışmayan 86 yürüyen merdiven ve 4 asansör megakentte gün içinde onlarca sorun ile boğuşan İstanbulluların toplu taşımada yaşadıkları sıkıntıları daha da çekilmez hale getiriyor.

Peki bu sorunların sebebi ne? Yürüyen merdivenler neden çalışmıyor? Gerekli bakımlar yapılıyor mu? Asansörlere ne oluyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın konuğu olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Bölüm Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın öne çıkan sözleri:

"2023'te teknoloji dönemindeyiz. 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın İBB Başkanlığı döneminde Taksim-Levent Metrosu ile yaptığımız toplantılarda buradaki teknolojiyi yani skada sistemini konuşuyordu. Yani merkezden sistemin yönetilmesi verilerin toplanması buna göre senaryoların oluşturulması. İşte biz o zaman bunları konuşuyorduk.

Bu yangın merkezi kontrol ile hiç hissedilmeden vatandaşa yansıtılmadan gerekli tedbirler alınarak çözülebilir. Yangın olduğu zaman sıcaklık artışı meydana gelir duman olur. Bu detektörlerden gelen bilgiler merkeze iletilir. Buna göre de çok büyük bir tehlike atlatıyor İstanbul. 8 milyon yolculuk yapılıyor ve 3 milyondan fazlası metro ile gerçekleşiyor. İşte burada hepsinin güvenliğinin teknoloji kullanılarak sağlanması gerekir.

Oradaki duman aşağı inse anında hareket edilmese insanlar havasızlıktan boğulabilir. Alevler daha fazla artabilir ve insanlarımız yanabilir. Dumanın aşağı inmemesi için havalandırmaların yata-düşey yönde çalışması çok önemli. Yine bunun yanında alarm butonları var. Yani burada sistemsel bir hatanın olmaması lazım. Sıfır hata olması lazım. Milyonlarca inşalar bu sistemler ile yolculuk ediyor.

Metronun içindeki insanların güvenliğini sağlamamız bir de metroya olan talep açısından da önemli. Yolculukların daha fazla metro ile yapılmasını istiyoruz. Bu tarz arızalarla yangınlarla asansörlerle insanlar metrodan soğursa kara yolundaki yük iyice artar. Metro da skada dediğimiz merkezi kontrol çözümlerinin en iyi şekilde kullanılması ve sistemlerin mutlaka test edilmesi bunların güncellemelerinin yapılması lazım.

Dün İstanbul büyük bir tehlike atlattı. Anında söndürüldü. Bunları hiç hissetmeden teknoloji ile çözümün olacağı bir dönemdeyiz. Biz bunları 94 yıllarında metroda konuştuğumuz merkezi kontrol sistemidir. Bu bugün içinde yarın içinde geçerli. Bu bir yazalım bu yazılıma istediğiniz kadar yükleme yapabilir ve bütün önlemleri alabilirisiniz.

Ben buradan İBB'ye sesleniyorum bu sistemleri mutlaka suretle test etmek lazım. Bu sistemlerin aynı zamanda dışarından gelen bir takım olumsuzluklara karşı koruması lazım. Buna müdahale edilmiş demek bir çözüm değil buna karşı önlem almak da tedbirlerin içerisinde yer alıyor. Metro güvenli-konforlu ve düzenli ulaşım aracıdır. Güvenliği her noktasında sağlamak lazım."

İstanbul’u bozdu! Yanık merdivenler... İSTANBUL'U BOZDU! YANIK MERDİVENLER...
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Vezneciler metro durağında yangın VEZNECİLER METRO DURAĞINDA YANGIN

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