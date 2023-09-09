Yürüyen merdiven arızaları bitmek bilmiyor! Yanan ve bozulan yürüyen merdivenler tehlike saçıyor

Bu yangın merkezi kontrol ile hiç hissedilmeden vatandaşa yansıtılmadan gerekli tedbirler alınarak çözülebilir. Yangın olduğu zaman sıcaklık artışı meydana gelir duman olur. Bu detektörlerden gelen bilgiler merkeze iletilir. Buna göre de çok büyük bir tehlike atlatıyor İstanbul. 8 milyon yolculuk yapılıyor ve 3 milyondan fazlası metro ile gerçekleşiyor. İşte burada hepsinin güvenliğinin teknoloji kullanılarak sağlanması gerekir.