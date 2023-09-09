Yürüyen merdiven arızaları bitmek bilmiyor! Yanan ve bozulan yürüyen merdivenler tehlike saçıyor
İstanbul'da Vezneciler metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin motor kısmında yangın çıkmıştı. Peki bu sorunların sebebi ne? Gerekli bakımlar yapılıyor mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Bölüm Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
Peki bu sorunların sebebi ne? Yürüyen merdivenler neden çalışmıyor? Gerekli bakımlar yapılıyor mu? Asansörlere ne oluyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç'ın konuğu olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Bölüm Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın öne çıkan sözleri:
"2023'te teknoloji dönemindeyiz. 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın İBB Başkanlığı döneminde Taksim-Levent Metrosu ile yaptığımız toplantılarda buradaki teknolojiyi yani skada sistemini konuşuyordu. Yani merkezden sistemin yönetilmesi verilerin toplanması buna göre senaryoların oluşturulması. İşte biz o zaman bunları konuşuyorduk.
Bu yangın merkezi kontrol ile hiç hissedilmeden vatandaşa yansıtılmadan gerekli tedbirler alınarak çözülebilir. Yangın olduğu zaman sıcaklık artışı meydana gelir duman olur. Bu detektörlerden gelen bilgiler merkeze iletilir. Buna göre de çok büyük bir tehlike atlatıyor İstanbul. 8 milyon yolculuk yapılıyor ve 3 milyondan fazlası metro ile gerçekleşiyor. İşte burada hepsinin güvenliğinin teknoloji kullanılarak sağlanması gerekir.
Oradaki duman aşağı inse anında hareket edilmese insanlar havasızlıktan boğulabilir. Alevler daha fazla artabilir ve insanlarımız yanabilir. Dumanın aşağı inmemesi için havalandırmaların yata-düşey yönde çalışması çok önemli. Yine bunun yanında alarm butonları var. Yani burada sistemsel bir hatanın olmaması lazım. Sıfır hata olması lazım. Milyonlarca inşalar bu sistemler ile yolculuk ediyor.
Metronun içindeki insanların güvenliğini sağlamamız bir de metroya olan talep açısından da önemli. Yolculukların daha fazla metro ile yapılmasını istiyoruz. Bu tarz arızalarla yangınlarla asansörlerle insanlar metrodan soğursa kara yolundaki yük iyice artar. Metro da skada dediğimiz merkezi kontrol çözümlerinin en iyi şekilde kullanılması ve sistemlerin mutlaka test edilmesi bunların güncellemelerinin yapılması lazım.
Dün İstanbul büyük bir tehlike atlattı. Anında söndürüldü. Bunları hiç hissetmeden teknoloji ile çözümün olacağı bir dönemdeyiz. Biz bunları 94 yıllarında metroda konuştuğumuz merkezi kontrol sistemidir. Bu bugün içinde yarın içinde geçerli. Bu bir yazalım bu yazılıma istediğiniz kadar yükleme yapabilir ve bütün önlemleri alabilirisiniz.
Ben buradan İBB'ye sesleniyorum bu sistemleri mutlaka suretle test etmek lazım. Bu sistemlerin aynı zamanda dışarından gelen bir takım olumsuzluklara karşı koruması lazım. Buna müdahale edilmiş demek bir çözüm değil buna karşı önlem almak da tedbirlerin içerisinde yer alıyor. Metro güvenli-konforlu ve düzenli ulaşım aracıdır. Güvenliği her noktasında sağlamak lazım."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? KIRTASİYE YARDIMI E-DEVLET | Öğretmen kırtasiye parası ne kadar?
- İŞKUR TYP kura sonuçları 2023 isim listesi! Eylül ayı TYP çekiliş sonuçları açıklandı mı? Diyarbakır, Sivas, Ankara...
- Ödemeler hesaplara yattı! Engelli ve yaşlı aylığı (65 yaş) ne kadar, kaç TL? 9 Eylül engelli maaşı sorgulama ekranı e-Devlet!
- Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, ölecek mi? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? Son bölümde yaşananlar...
- Sabah namazı kazası ne zaman kılınır? Güneş doğduktan sonra sabah namazı saat kaça kadar kılınır? Kerahat vakti...
- ÖSYM DUYURDU! ALES 3 ne zaman? ALES/3 sınavı hangi ay ve tarihte yapılacak? Başvuru tarihi...
- 2023-2024 yılı KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? Aynı anda hem burs hem kredi alınabilir mi?
- Masterchef Azize estetik mi yaptırdı? Masterchef Azize kimdir, evli mi, kaç yaşında? İşte yeni hali...
- Bu zararını kimse bilmiyor! Meğer yanlış tüketiyormuşuz! Kahve içmek için en doğru saat...
- İbn-i Sina'nın asırlar önceki tarifi! Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor! Sürün ve 5 dk bekleyin...
- Yargı dizisi ne zaman başlıyor 2023? Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3. sezon çekimleri başladı!
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2023! 8-9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, hangi tarihte yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!