Yurt dışına kaçarken yakalanmıştı! Ayhan Bora Kaplan hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! İlk kaydı 2007'de... Sünnet düğününde 45 milyonluk takı
Son dakika haberi | Ankara'da yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın 16 farklı suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Kaplan'ın yasa dışı işlere 2007 yılında başladığı ve geçtiğimiz haftalarda yapılan oğlunun sünnet düğününde 45 milyon liralık takı takıldığı ortaya çıktı.
Ankara'da 7 Eylül akşamı yakalanarak gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'ın 16 farklı suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Kaplan'ın yasa dışı işlere ise 2007 yılında uyuşturucu ticareti yaparak başladığı ortaya çıktı.
Suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan (42), Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Eylül akşamı Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Gözaltına alınan Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayhan ile irtibatlı olduğu belirlenerek gözaltına alınan 29 kişiden 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
16 FARKLI SUÇ KAYDININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Birçok suçtan hakkında dosya açılan Kaplan'ın 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Ateşli Sşlahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar, Dolandırıcılık, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Tehdit-Hakaret, Kişileriı Huzur ve Sükununu Bozma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Mala Zarar Verme, Oto Hırsızlığı, Otodan Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek' suçlarını işlediği ortaya çıktı.
Ayhan Bora Kaplan'ın yasa dışı işlerd ise 2007 yılında ailesi ile birlikte Ankara Altındağ'da uyuşturucu ticareti yaparak başladığı ortaya çıktı. Kaplan'ın kazandığı paraları aklamak için ailesi ve kendi adına işletmeler açtığı, bunun yanı sıra gece kulüpleri satın aldığı ve bu işletmeleri bir süre sonra başkasına devretmesine rağmen ortaklığını sürdürdüğü öğrenildi.
OĞLUNUN SÜNNET DÜĞÜNÜNDE 45 MİLYON LİRALIK TAKI TAKILMIŞ
Kaplan'ın 29 Ağustos'ta oğlu için düzenlediği ve başka suç örgütü elebaşlarının da yer aldığı sünnet düğününe toplam bin 250 kişinin katıldığı belirtildi. Görkemli sünnet düğünündeki takılar ile paraların ise toplam 45 milyon lira olduğu öğrenildi.
YAKALANAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN TELEFONUNDAN ÇOCUK PORNOSU ÇIKTI
Kaplan ile birlikte gözaltına alınarak tutuklanan bir kişinin cep telefonunda ise çocuk pornosu görüntüleri bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu şüphelinin 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak' suçundan tutuklandığı aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman yayınlanacak? 37. bölüm fragmanı
- AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF güz dönemi kayıtları hangi tarihte başlayacak?
- İSKİ SU ZAMMI SON DAKİKA! İstanbul'da suya ne kadar, yüzde kaç zam geldi? Ne zaman geçerli olacak 2023?
- KYK YURTLARI AÇILIŞ TARİHİ 2023-24 | GSB KYK yurtları ne zaman, ayın kaçında açılacak? Gözler GSB açıklamasında!
- ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon verisi bugün saat kaçta açıklanacak 2023?
- Bu bitkiyi ilk defa duyacaksınız! Afyon'da yetişiyor çölyak ve kansere umut oluyor! Sadece 2 bardağıyla şekeri dizginliyor!
- KYK yedek yurt sırası ne demek, ne anlama geliyor? KYK yedek sırası kaça kadar gelir?
- En yüksek 1.115.349 TL'ye 3+1 daire! 2.000 TL ile TOKİ'ye başvurmak yeterli! %25 peşinat, 180 ay vade ile anahtar teslim!
- Kim Milyoner Olmak İster büyük ödül ne kadar oldu? ATV Kim Milyoner Olmak İster para ödülü arttı mı, kaç TL olacak?
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İOKBS 2023 yurt sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- Kolpaçino 4 vizyon tarihi 2023 | Sinemalara ne zaman gelecek? Yeni Kolpaçino filminin konusu nedir, kadrosunda kimler var?