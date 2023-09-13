Yurt dışına kaçarken yakalanmıştı! Ayhan Bora Kaplan hakkında yeni detaylar ortaya çıktı! İlk kaydı 2007’de... Sünnet düğününde 45 milyonluk takı





16 FARKLI SUÇ KAYDININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Birçok suçtan hakkında dosya açılan Kaplan'ın 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Ateşli Sşlahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamında İşlenen Suçlar, Dolandırıcılık, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Tehdit-Hakaret, Kişileriı Huzur ve Sükununu Bozma, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Mala Zarar Verme, Oto Hırsızlığı, Otodan Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek' suçlarını işlediği ortaya çıktı.