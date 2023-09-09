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Ayhan Bora Kaplan'ın yakalanması sonrası operasyon genişledi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2023 Güncelleme Tarihi: 09.09.2023
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Ayhan Bora Kaplan’ın yakalanması sonrası operasyon genişledi!

Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yakalanmasının ardından operasyon genişledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda çocuk pornografisi görüntüleri ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve benzeri suçlara karışan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, önceki gün yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak isterken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

YERALTI ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Ankara'da yer altı dünyasında "Kaplan" grubu olarak bilinen Ayhan Bora Kaplan'ın ekibine yönelik operasyon devam ediyor.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda çocuk pornografisi görüntüleri ele geçirildi.

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