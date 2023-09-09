Ayhan Bora Kaplan'ın yakalanması sonrası operasyon genişledi!
Ankara'da suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yakalanmasının ardından operasyon genişledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda çocuk pornografisi görüntüleri ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve benzeri suçlara karışan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, önceki gün yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak isterken Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
YERALTI ÇETESİNE YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Ankara'da yer altı dünyasında "Kaplan" grubu olarak bilinen Ayhan Bora Kaplan'ın ekibine yönelik operasyon devam ediyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkan Şoray'ın ok gibi kirpiklerine sahip olabilirsiniz! Kirpikleri 1 haftada uzatan formül! Yalnızca 3 malzemeyle...
- 4 gün okul 3 gün tatil sistemi onaylandı mı? Okullar 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? MEB son açıklamalar 2023...
- Açık Lise kayıt yenileme başladı mı, tarih açıklandı mı? AÖL 2023-2024 kayıtları ne zaman yapılacak?
- İŞKUR Eylül ayı ilanlarını duyurdu! KPSS'siz işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları! Güvenlik, temizlik görevlisi, şoför, garson...
- MEB son dakika açıkladı! 11 Eylül Pazartesi 81 ilde geçerli olacak! Sınıf tekrarı, devamsızlık değişti! 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...
- 2023 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? KIRTASİYE YARDIMI E-DEVLET | Öğretmen kırtasiye parası ne kadar?
- İŞKUR TYP kura sonuçları 2023 isim listesi! Eylül ayı TYP çekiliş sonuçları açıklandı mı? Diyarbakır, Sivas, Ankara...
- Ödemeler hesaplara yattı! Engelli ve yaşlı aylığı (65 yaş) ne kadar, kaç TL? 9 Eylül engelli maaşı sorgulama ekranı e-Devlet!
- Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü, ölecek mi? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrıldı mı? Son bölümde yaşananlar...
- Sabah namazı kazası ne zaman kılınır? Güneş doğduktan sonra sabah namazı saat kaça kadar kılınır? Kerahat vakti...
- ÖSYM DUYURDU! ALES 3 ne zaman? ALES/3 sınavı hangi ay ve tarihte yapılacak? Başvuru tarihi...
- 2023-2024 yılı KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? Aynı anda hem burs hem kredi alınabilir mi?