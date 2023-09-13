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Bodrum'da göçmen operasyonu: Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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Bodrum’da göçmen operasyonu: Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen ile motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 16 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

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