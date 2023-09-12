Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın savunması ortaya çıktı! Kan donduran işkence: Dişleri söküldü, 2 gün boyunca...

Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonla yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Ayhan Bora Kaplan ve beraberindeki 14 kişi tutuklandı. Emniyetteki sorgusunda detaylı ifade veren örgüt lideri Kaplan, mahkemedeki savunmasında ise suçlamaları kabul etmedi. İşkence yaptığı E.D. isimli kişi ile olay anında birlikte HTS kayıtları tespit edilen Kaplan, E.D.'yi tanımadığını ve diğer farklı 9 olayla da bağlantısı olmadığını iddia etti.