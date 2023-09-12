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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın savunması ortaya çıktı! Kan donduran işkence: Dişleri söküldü, 2 gün boyunca...

Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonla yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan Ayhan Bora Kaplan ve beraberindeki 14 kişi tutuklandı. Emniyetteki sorgusunda detaylı ifade veren örgüt lideri Kaplan, mahkemedeki savunmasında ise suçlamaları kabul etmedi. İşkence yaptığı E.D. isimli kişi ile olay anında birlikte HTS kayıtları tespit edilen Kaplan, E.D.'yi tanımadığını ve diğer farklı 9 olayla da bağlantısı olmadığını iddia etti.

Giriş Tarihi: 12.09.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 12:01
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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın savunması ortaya çıktı! Kan donduran işkence: Dişleri söküldü, 2 gün boyunca...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile bu suçlara bağlantılı benzeri suçlar işleyen "Bora Kaplan" suç örgütüne yönelik işkence yapılan E.D.'nin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın savunması ortaya çıktı! Kan donduran işkence: Dişleri söküldü, 2 gün boyunca...

İŞKENCEDEN 20'NCİ KATTAKİ İPTEN SARKARAK KURTULMUŞ
SABAH'ın ulaştığı soruşturmanın detaylarında E.D. yanında çalıştığı kişiyle anlaşmazlık yaşadı. İddialara göre, E.D ile konuşmaya gelen Ayhan Bora Kaplan, E.D.'yi yanındakilerle birlikte içkili restoranda darp ettikten sonra elleri ve ayaklarını bağlayarak aracın bagajına koydu.

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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın savunması ortaya çıktı! Kan donduran işkence: Dişleri söküldü, 2 gün boyunca...

Çankaya İlçesindeki İşçi Blokları Mahallesinde bulunan Akman Plaza'nın 20'nci katına getirilen E.D'nin burada 11 dişi söküldü. İki gün boyunca işkence yapılan E.D. başında duran iki kişinin uyuşturucunun etkisiyle sızmasıyla önce pet şişeye koyduğu cüzdanını plazanın penceresinden attı. Daha sonra ellerini ve ayaklarını çözmeyi başaran E.D. plazanın 20'nci katında kendisini klima motorundan zanlıların salladığı ipe tutunarak pencereden dışarı sarkıttı. Vatandaşların kanlar içindeki E.D.'yi görmesi üzerine polise haber verildi.

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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın savunması ortaya çıktı! Kan donduran işkence: Dişleri söküldü, 2 gün boyunca...

Plazaya gelen polis tarafından kurtarılan E.D. polis merkezine götürüldü. E.D. savcılıkta ifade vermek istediğini belirtince iki avukat tarafından ifadesi değiştirmesi için baskı yapıldı. İki avukat E.D.'ye ifadesini değiştirmesi konusunda telkinde bulundu. Bu sırada Ayhan Bora Kaplan'ın avukatlarından G.Ü. bir ifade hazırlayıp E.D.'ye imzalattı. Bunun üzerine Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

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Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın savunması ortaya çıktı! Kan donduran işkence: Dişleri söküldü, 2 gün boyunca...

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda 2 avukat, 3 emekli uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 29 şüpheli Organize Şubedeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Bora Kaplan hakkında kasten yaralama, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma, beden bakamından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet suçlarından, şüpheliler Ali Dönmez, Ali Şallı, Arif Buğra Mese, Ferit Çelik, Fethi Koyuncu, Furkan Anıl Bahar, Hasan Can Saraçoğlu, Muhittin Mert Koçoğlu, Murat Altay, Murat Sağlam, Mustafa Koç ve Uğur Pekşen hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklanmasına karar verdi. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.