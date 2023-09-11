Rabia Birsen Göğercin köyünün gururu oldu

Rabia'nın yaz aylarında köyüne geldiğini ve dedesinin evinde kalarak sıla-i rahim yaptığını anlatan Muhtar Sözeri, "Çilek sezonunda burada olur, kışları Ankara'ya gider. Ara sıra köyümüzü ziyaret eder. Biz de köy halkı, muhtarı olarak bu başarısından dolayı çok mutlu olduk. Başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.