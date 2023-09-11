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Rabia Birsen Göğercin köyünün gururu oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Rabia Birsen Göğercin köyünün gururu oldu

Rabia Birsen Göğercin, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazandı. Konyalı Göğercin, fenomen yarışmada elde ettiği büyük başarı ile doğup büyüdüğü köyünün de gururu oldu.

Konyalı Rabia Birsen Göğercin, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 11 soruyu doğru cevaplayarak, final sorusuna kadar gelmeyi başardı.

1 milyon TL değerindeki "Türkiye'deki 81 ilin adında bu 4 harften hangisi diğer 3'ünden daha az bulunur?" final sorusunu da doğru cevaplayan Göğercin, büyük ödülü kazandı.

"YAZ AYLARINDA DEDESİNİN EVİNDE KALIR"

Göğercin, elde ettiği başarıyla doğup büyüdüğü Hüyük ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nin de gururu oldu. Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Sözeri, Rabia'nın mahallede doğup büyüdüğünü belirterek, "Kızımız yarışmayı kazandı, çok sevindik" dedi.

Rabia'nın yaz aylarında köyüne geldiğini ve dedesinin evinde kalarak sıla-i rahim yaptığını anlatan Muhtar Sözeri, "Çilek sezonunda burada olur, kışları Ankara'ya gider. Ara sıra köyümüzü ziyaret eder. Biz de köy halkı, muhtarı olarak bu başarısından dolayı çok mutlu olduk. Başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"RABİA İLE GURUR DUYUYORUZ"

Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Rabia'nın yengesi Aysun Göğercin de yeğeninin başarısından duyduğu sevinci ifade ederken, kendisiyle gurur duyduklarını belirtti.

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