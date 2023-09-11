Rabia Birsen Göğercin köyünün gururu oldu
Rabia Birsen Göğercin, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazandı. Konyalı Göğercin, fenomen yarışmada elde ettiği büyük başarı ile doğup büyüdüğü köyünün de gururu oldu.
Konyalı Rabia Birsen Göğercin, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 11 soruyu doğru cevaplayarak, final sorusuna kadar gelmeyi başardı.
1 milyon TL değerindeki "Türkiye'deki 81 ilin adında bu 4 harften hangisi diğer 3'ünden daha az bulunur?" final sorusunu da doğru cevaplayan Göğercin, büyük ödülü kazandı.
"YAZ AYLARINDA DEDESİNİN EVİNDE KALIR"
Göğercin, elde ettiği başarıyla doğup büyüdüğü Hüyük ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nin de gururu oldu. Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Sözeri, Rabia'nın mahallede doğup büyüdüğünü belirterek, "Kızımız yarışmayı kazandı, çok sevindik" dedi.
Rabia'nın yaz aylarında köyüne geldiğini ve dedesinin evinde kalarak sıla-i rahim yaptığını anlatan Muhtar Sözeri, "Çilek sezonunda burada olur, kışları Ankara'ya gider. Ara sıra köyümüzü ziyaret eder. Biz de köy halkı, muhtarı olarak bu başarısından dolayı çok mutlu olduk. Başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
"RABİA İLE GURUR DUYUYORUZ"
Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Rabia'nın yengesi Aysun Göğercin de yeğeninin başarısından duyduğu sevinci ifade ederken, kendisiyle gurur duyduklarını belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ambleminde ay yıldız olan futbol kulübü! Dünyaca ünlü...
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2023/2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura tarihi açıklandı mı?
- GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2023 | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 11 Eylül günün birincisi...
- Emekliye %30 fark oluştu! En düşük SSK-Bağkur maaşı 10 bin 52 TL olacak! 6 madde açıklandı! 7.500, 8.000 TL alanlar…
- Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Tüketen zımba gibi oluyor! Faydasını duyunca bardak bardak içeceksiniz!
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Eylül ayı faiz beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sümerlerin vazgeçemediği tek besin! Her tanesi çok etkili! Minik vitamin deposu...
- Kim Milyoner Olmak İster haftada kaç gün yayınlanıyor? ATV Kim Milyoner Olmak İster saat kaçta, hangi gün?
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı? Açık Lise kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Osmanlı dönemindeki şehir isimleri açıklandı! Kimse bilmiyordu! İşte memleketinizin eski adı...
- KPSS tercihleri ne zaman başlayacak 2023? KPSS tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Masterchef kim elendi? 10 Eylül Masterchef Türkiye elenen yarışmacı kim oldu? Kimse beklemiyordu...