Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, koluna ne oldu? Milyoner’de 1 milyonluk soruyu bildi mi? Rabia Birsen Göğercin kaç yaşında, aslen nereli? Milyoner’de 1 milyonluk soruyu bildi mi?

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışması bu hafta büyük bir heyecana sahne olacak, zira 1 Milyon Liralık son soru açılacak. Tüm soruları başarıyla cevaplayarak bu özel anı yaşama hakkı kazanan yarışmacı Rabia Birsen Göğercin, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Göğercin'in kimliği, nereli olduğu, yaşını ve mesleğini öğrenmek isteyen izleyiciler, onun hikayesini yakından tanımak için araştırmalara başladı. İşte renkli yarışmacının hayatı...