HaberlerGaleriKim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, koluna ne oldu? Milyoner'de 1 milyonluk soruyu bildi mi? Rabia Birsen Göğercin kaç yaşında, aslen nereli? Milyoner'de 1 milyonluk soruyu bildi mi?
Kim Milyoner Olmak İster Rabia kimdir, koluna ne oldu? Milyoner'de 1 milyonluk soruyu bildi mi? Rabia Birsen Göğercin kaç yaşında, aslen nereli? Milyoner'de 1 milyonluk soruyu bildi mi?
ATV'nin sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" heyecan dolu bir anı bekliyor. Rabia Birsen Göğercin, bu büyük ödülün sahibi olma şansını yakalamış durumda. Ancak izleyiciler, Rabia Birsen Göğercin'i daha yakından tanımak istiyorlar. Göğercin'in kim olduğu, nereli olduğu, yaşını, ve mesleğini merak ediliyor. İşte detaylar...