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Milyoner’de tarihi gece! Rabia Birsen Güvercin 1 milyonluk soruyu açtıracak! İşte yarışmacının yürek burkan hikayesi...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması, reyting rekortmeni Kim Milyoner Olmak İster yine izleyenleri ekranlara kilitlerken, Rabia Birsen Güvercin isimli yarışmacı milyonluk soruya ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun da başarısından ötürü takdir ederek alnından öptüğü yarışmacı, bugün milyonluk soruyu açtıracak. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gecenin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 10.09.2023 19:11 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 20:25
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Milyoner’de tarihi gece! Yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtıracak

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyoner’de tarihi gece! Yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtıracak

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi.

ATV CANLI YAYIN

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Milyoner’de tarihi gece! Yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtıracak

YARIŞMACI YARIŞMAYA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz hafta yarışmaya katılan 24 yaşındaki Konya doğumlu Rabi Birsen Güvercin, adeta yarışmaya damga vurdu.

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Milyoner’de tarihi gece! Yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtıracak

HİKAYESİ HÜZNE BOĞDU!

Kurban Bayramı'nda talihsiz bir kazayla kolunu kıyma makinesine kaptıran Birsen'in hayat hikayesi de en az yarışmadaki başarısı kadar da dikkat çekti.

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Milyoner’de tarihi gece! Yarışmacı 1 milyonluk soruyu açtıracak

BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Yaşadığı bir kazada elini kaybeden ve Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, yarışmada oldukça başarılı bir performans sergiledi.