10 Eylül 2023, Pazar
Milyoner’de tarihi gece! Rabia Birsen Güvercin 1 milyonluk soruyu açtıracak! İşte yarışmacının yürek burkan hikayesi...
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması, reyting rekortmeni Kim Milyoner Olmak İster yine izleyenleri ekranlara kilitlerken, Rabia Birsen Güvercin isimli yarışmacı milyonluk soruya ulaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun da başarısından ötürü takdir ederek alnından öptüğü yarışmacı, bugün milyonluk soruyu açtıracak. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gecenin tüm detayları…
Giriş Tarihi: 10.09.2023 19:11 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 20:25
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