11 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 17 FETÖ'cü sınırda enselendi! Edirne Valiliğinden açıklama

17 FETÖ'cü sınırda enselendi! Edirne Valiliğinden açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2023
ABONE OL
17 FETÖ’cü sınırda enselendi! Edirne Valiliğinden açıklama

Son dakika haberine göre Edirne Valiliğinden yapılan açıklama ile şehirden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ üyesinin yakalandığı duyuruldu. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA