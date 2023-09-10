10 Eylül 2023, Pazar
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Bugüne kadar çıkmış tüm MİLYONLUK sorular ve cevapları...
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının son bölümünde Rabia Birsen Güvercin, sıkı sorulara peş peşe verdiği doğru cevaplarla büyük bir başarı elde ederek 1 milyon TL'lik soruya hak kazandı. Kim Milyoner Olmak İster'in tarih boyunca sorulan milyonluk soruları, izleyiciler için her zaman büyük bir merak ve ilgi konusu oldu. İşte geçmişten günümüze tüm milyonluk sorular ve cevapları...
Giriş Tarihi: 10.09.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 10:15
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