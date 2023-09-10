Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Bugüne kadar çıkmış tüm MİLYONLUK sorular ve cevapları...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği doğru cevaplarla büyük bir başarıya imza attı ve 1 milyon TL'lik soruyu açma hakkını elde etti. Ancak, milyonluk sorunun ne olduğu ve Rabia Birsen Güvercin'in kazanıp kazanmadığı henüz merak konusu. Bu anlar, yarışma tarihindeki unutulmaz anlardan biri olarak hafızalarda yer edinecek gibi görünüyor. İşte bugüne kadar akıllara kazınan çıkmış tüm milyonluk sorular...