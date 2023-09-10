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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Bugüne kadar çıkmış tüm MİLYONLUK sorular ve cevapları...

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Bugüne kadar çıkmış tüm MİLYONLUK sorular ve cevapları...

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının son bölümünde Rabia Birsen Güvercin, sıkı sorulara peş peşe verdiği doğru cevaplarla büyük bir başarı elde ederek 1 milyon TL'lik soruya hak kazandı. Kim Milyoner Olmak İster'in tarih boyunca sorulan milyonluk soruları, izleyiciler için her zaman büyük bir merak ve ilgi konusu oldu. İşte geçmişten günümüze tüm milyonluk sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 10.09.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 10:15
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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Bugüne kadar çıkmış tüm MİLYONLUK sorular ve cevapları...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği doğru cevaplarla büyük bir başarıya imza attı ve 1 milyon TL'lik soruyu açma hakkını elde etti. Ancak, milyonluk sorunun ne olduğu ve Rabia Birsen Güvercin'in kazanıp kazanmadığı henüz merak konusu. Bu anlar, yarışma tarihindeki unutulmaz anlardan biri olarak hafızalarda yer edinecek gibi görünüyor. İşte bugüne kadar akıllara kazınan çıkmış tüm milyonluk sorular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Bugüne kadar çıkmış tüm MİLYONLUK sorular ve cevapları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı.

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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Bugüne kadar çıkmış tüm MİLYONLUK sorular ve cevapları...

Yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, soruları peş peşe bilerek milyonluk soruya ulaştı. TBMM'de Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nı ilk kimin okuduğu sorusuna çift cevap hakkını kullanarak doğru yanıtı veren Rabia, ilk hakkında Mehmet Akif Ersoy yanıtını verdi.

İkinci cevap hakkında ise Hamdullah Suphi Tanrıöver yanıtını veren yarışmacı doğru cevabı bilerek milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Rabia Birsen Güvercin'in başarısı karşısında sessiz kalamayan Kenan İmirzalıoğlu, "Sana sarılıp öpmek istiyorum. Harikasın" diyerek alnından öptü.

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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Bugüne kadar çıkmış tüm MİLYONLUK sorular ve cevapları...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü 10 Eylül 2023 saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.

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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? Bugüne kadar çıkmış tüm MİLYONLUK sorular ve cevapları...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan Türk yarışma programıdır. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmakta olup Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır.