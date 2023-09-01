Ali Sabancı’nın kazasında GPS iddiası! Kayalıklara bu yüzden mi çarptı? Sağlık durumları nasıl?

Kazayla ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. Sabancı'nın çarptığı kayalıkların hayalet kayalıklar olarak adlandırıldığı ve özellikle gece gel-git nedeniyle sular altında kaldığı vurgulandı.

Bu nedenle görüş açısında olmadığı vurgulandı. Yunan makamları ise botta GPS cihazının bulunmadığını vurguladı. Yetkililer "Cihaz olmadığı için Sabancı kayalıkları fark etmemiş olabilir. Eğer bu cihaz olsaydı kaza yaşanmazdı" açıklamasını yaptı.