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Ali Sabancı'nın kazasında GPS iddiası! Kayalıklara bu yüzden mi çarptı? Sağlık durumları nasıl?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2023
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Ali Sabancı’nın kazasında GPS iddiası! Kayalıklara bu yüzden mi çarptı? Sağlık durumları nasıl?

Yunanistan'da yaptığı tatil sırasında zodyak botla kayalıklara çarparak ağır yaralanan Ali Sabancı-Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumları iyiye giderken, kaza ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kazanın yaşandığı zodyak botta GPS olmadığı ve kayalıkların gel-git nedeniyle su altında bulunduğu iddia edildi.

Esas Holding'in patronu Ali Sabancı, günler sonra gözünü açtı. Ailesini tanıdı. Hepsiyle şakalaştı. Hatta Filenin Sultanları'nın maçını izlediği açıklandı. Bu arada Yunanistan, kazanın yaşandığı zodyakta GPS olmadığını vurguladı. "Hayalet kayalıkların" ise gel-git nedeniyle su atında kaldığı ortaya çıktı.

HAYALET KAYA FACİASI!
Esas Holding'in patronu Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı, oğulları Emrecan ve Kaan Ali ile Yunanistan tatiline çıktı.

Lüks yatı Latiko ile 24 Ağustos'ta Leros Adası'na demir attı. Akşam yemeği için ailesiyle Zodyak botuna atladı. Ancak kıyıya giderken kayalıklara çarptı.

Denize düşen Emrecan ve Kaan, soğukkanlı davrandı. Babası ve annesini kurtarmaya çalıştı. Telefonla yakınlarına ulaştı. Yardım çağrısı yaptı. İşte 24 Ağustos'tan itibaren yoğun bakımda olan ve entübe edilen Ali Sabancı dün uyandırıldı.

Ali Sabancı'yı yoğun bakımda eşi, çocukları ve annesi ziyaret etti. Bilincinin yerine gelmesi üzerine aynı hastanede tedavisi devam eden Vuslat Doğan Sabancı, çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali Sabancı ve de annesi Zerrin Sabancı yoğun bakım bölümüne alındı.

Ailesi ile bir süre görüşen ünlü iş insanının sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

Kazayla ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı. Sabancı'nın çarptığı kayalıkların hayalet kayalıklar olarak adlandırıldığı ve özellikle gece gel-git nedeniyle sular altında kaldığı vurgulandı.

Bu nedenle görüş açısında olmadığı vurgulandı. Yunan makamları ise botta GPS cihazının bulunmadığını vurguladı. Yetkililer "Cihaz olmadığı için Sabancı kayalıkları fark etmemiş olabilir. Eğer bu cihaz olsaydı kaza yaşanmazdı" açıklamasını yaptı.



FİLENİN SULTANLARI'NI İZLEDİ
Sabancı Filenin Sultanları'nın maçını kaçırmadı. Hastane odasında CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları'nı seyretti. Milli takımımız maçı 3-0 alınca Sabancı'nın morali de yerine geldi.

REFAKATÇİ DAİRESİ
Sabancı çiftinin tedavi gördüğü hastane, Nişantaşı'ndaydı. İddiaya göre Vuslat Doğan Sabancı'nın babası iş insanı Aydın Doğan, hastanenin karşısındaki apartmandan iki daire aldı. Bunları birleştirip refakatçi dairesi yaptı.

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