Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumu nasıl? Zodyak botla kaza sonrası yeni açıklama
Son dakika haberi | Tatil için Yunan adalarına giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın zodyak botla geçirdiği kaza sonrası tedavileri sürüyor. Ağır yaralanan çiftin sağlık durumu ile ilgili Esas Holding ve Aydın Doğan Vakfı'ndan peş peşe yeni açıklamalar geldi. İşte detaylar...
Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz gün Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi.
Yunan medyasında yer alan habereler göre; çift çocuklarıyla birlikte 13'üncü evlilik yıldönümlerini ailece kutlamak için Yunan adalarına bir ziyaret geçekleştirdi.
Yunanistan Gazetesi Efimerida, Sabancı çiftinin, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptığı belirtildi. Ağır yaralı olarak Leros Hastanesi'ne kaldırılan Sabancı çiftine ilk müdahele Yunan doktorlar tarafından yapıldı. Doktorlar, 7 saat süren uzun bir müdahale ile çifti hayatta tutmayı başardı.
Yunan basını, burada yapılan operasyonda Ali Sabancı'nın dalağının alındığını ve aort yırtılması şüphesiyle önlem amaçlı müdahale edildiğini belirtti.
DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ! YÜZÜ PARÇALANMIŞTI
iefimerida.gr'a konuşan hastane müdürü Nikos Charalambis, "Saat 21.30 sıralarında Lipsi'de meydana gelen deniz kazasıyla ilgili Liman Başkanlığı'ndan bilgi aldım. Bir saat içinde bize bir kadın ve ağır yaralı bir erkek getirildi. Kadın daha ağır yaralıydı. Yüzü parçalanmıştı. Ancak gerekli muayeneler sırasında ve tomografi incelemesi sonrasında vücudunda kırıkları bulunann Ali Sabancı'nın durumunun daha ağır olduğunu tespit ettik. Dalağı yırtılmıştı, durumu çok kötüydü" dedi.
Beş doktor, anestezist ile hemen ameliyata giren Charalambis, "Ameliyat saat 22.30'da başladı ve sabah 5.30'da bitti. Tam 7 saatlik bir ameliyat geçirdiler" dedi
OLUK OLUK KAN DÖKÜLDÜ
Newsbomb.gr'a konuşan Leros Devlet Hastanesi, "Ali Sabancı'nın epizodunda çok sayıda kırık ve iç kanama vardı. Eşinin çenesi yerinden çıkmış, dili kesilmişti. Oluk oluk kan döküldü" şeklinde konuştu.
"ROTAYI İYİ BİLİYORUM BANA BIRAK"
Olaya ilişkin detaylar gelmeye devam ederken, Sabancı'nın her yıl Leros'a tatil için gittiği, bölgede sürat botunu sık sık kullandığı için aşırı özgüveninden kaynaklı bir kazanın meydana gelebileceği değerlendirmesi yapıldı.
İddiaya göre; Sabancı, "Rotayı iyi biliyorum kaptan, bana bırak" dedikten sonra hızlandığı ilk belirlemelere göre 25 deniz mili ile kayaklıklara çarptı.
Yunan doktarların ilk müdahalede bulunduğu kazada, doktorlar ilk olarak Vuslat Doğan Sabancı'nın durumunun daha ağır olarak gözlemlendiğini ancak daha sonra Ali Sabancı'ya yoğunlaştıklarını ifade ettiler.
Sabancı'ya stent takılmasının ardından çoklu multi tramva ameliyatına alındı.
Daha sonra Bodrum üzerinden İstanbul'a nakledilen Ali Sabancı, özel bir hastaneye sevk edildi. Burada kalp damar cerrahları tarafından tekrar ameliyata alındı. Aort damarına stent takılan Ali Sabancı akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındı.
Gece 01.00 sıralarında tamamlanan operasyonu Genel Cerrah Prof. Tunç Yaltı ve Damar Cerrahı Haldun Karagöz'ün de bulunduğu bir ekip gerçekleştirdi. Operasyonda pankreasının da bir bölümü alınan Sabancı'ya beyin kanaması şüphesiyle embolizasyon yapıldığı belirtiliyor. Yoğun bakıma alınan Ali Sabancı'nın 48 saat kadar uyutularak izlenmesi kararlaştırıldı. Doktorlar, Ali Sabancı'nın durumu konusunda "Önümüzdeki 48 saat önemli" ifadesini kullanmıştı.
DAHA ÖNCE BÖBREĞİNİ KAYBETMİŞTİ
Aort damarının batındaki bölümünde sıkıntılı bir hasar olan Ali Sabancı'nın ilerleyen saatlerde kan değerlerinde düzelme gözlendi. Daha önce geçirdiği bir kayak kazası sonrası bir böbreği alınan Ali Sabancı halen uyutuluyor.
Eşinden birkaç saat sonra yine özel bir hastaneye getirilen Vuslat Doğan Sabancı ise cuma akşam saatlerinde ameliyata alındı. Yüzünden yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, travmatoloji ve plastik cerrahların katıldığı 5.5 saatlik başarılı operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.
İLK İSTEĞİ ÇOCUKLARI OLDU
5.5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınıp uyutulan Vuslat Doğan Sabancı cumartesi öğle saatlerinde uyandırıldı. Vuslat Doğan Sabancı'nın uyanında ilk istediği şey çocuklarını görmek oldu. Doktorlar bu isteği geri çevirmedi. Emre ve Kaan yoğun bakımda yatan anneleriyle kısa bir süre de olsa bir araya geldi.
KAPTAN KURTARDI
Sabancı çiftinin çocukları ve kaptan botun arka tarafından oturuyordu. Botun kayalıklara çarpacağını fark eden kaptan, önce çocukları denize attı, sonra ise kendisi atladı. Saniyeler sonra da bot kayalıklara çarpıp ters döndü. Çocuklar annelerini, kaptan ise Ali Sabancı'yı su yüzeyine çıkarttı. Kaptan yaralı olan çiftin kendinde olmadığını ferk edereken, çevredekiler yardıma geldi.
ESAS HOLDİNG AÇIKLAMA YAPTI
Esas Haolding, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.
Esas Holding'den yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.
BİR AÇIKLAMA DA AYDIN DOĞAN VAKFI'NDAN
Aydın Doğan Vakfı, Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz " ifadelerine yer verildi.
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