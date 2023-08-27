Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumu nasıl? Zodyak botla kaza sonrası yeni açıklama

DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ! YÜZÜ PARÇALANMIŞTI

iefimerida.gr'a konuşan hastane müdürü Nikos Charalambis, "Saat 21.30 sıralarında Lipsi'de meydana gelen deniz kazasıyla ilgili Liman Başkanlığı'ndan bilgi aldım. Bir saat içinde bize bir kadın ve ağır yaralı bir erkek getirildi. Kadın daha ağır yaralıydı. Yüzü parçalanmıştı. Ancak gerekli muayeneler sırasında ve tomografi incelemesi sonrasında vücudunda kırıkları bulunann Ali Sabancı'nın durumunun daha ağır olduğunu tespit ettik. Dalağı yırtılmıştı, durumu çok kötüydü" dedi.

Beş doktor, anestezist ile hemen ameliyata giren Charalambis, "Ameliyat saat 22.30'da başladı ve sabah 5.30'da bitti. Tam 7 saatlik bir ameliyat geçirdiler" dedi