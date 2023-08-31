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Sabancıları sarsan zodyak kazası! Ali Sabancı uyandırıldı: İlk onu görmek istedi!

Evlilik yıl dönümünü kutlamak için Yunanistan'da tatile giden Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, geçirdikleri zodyak bot kazasının ardından İstanbul'da tedavi altına alınmışlardı. Entübe edilen ve bir dizi operasyon geçirdikten sonra uyutulan Ali Sabancı'nın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.08.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 11:08
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Sabancıları sarsan zodyak kazası! Ali Sabancı uyandırıldı: İlk onu görmek istedi!

Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz gün Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi.

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Sabancıları sarsan zodyak kazası! Ali Sabancı uyandırıldı: İlk onu görmek istedi!

İş insanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın İstanbul'da tedavileri devam ediyor.
Kazanın ardından getirildiği hastanede entübe edilen ve bir dizi operasyon geçirdikten sonra uyutulan Ali Sabancı bugün uyandırıldı.

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Sabancıları sarsan zodyak kazası! Ali Sabancı uyandırıldı: İlk onu görmek istedi!

Cuma günü biri 5.5 saat üç ameliyat geçiren ve kazadan 5 gün sonra bilinci yerine gelen Ali Sabancı'yı yoğun bakımda eşi, çocukları ve annesi ziyaret etti.

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Sabancıları sarsan zodyak kazası! Ali Sabancı uyandırıldı: İlk onu görmek istedi!

Bilincinin yerine gelmesi üzerine aynı hastanede tedavisi devam eden Vuslat Doğan Sabancı, çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali Sabancı ve de annesi Zerrin Sabancı yoğun bakım bölümüne alındı. Ailesi ile bir süre görüşen Ali Sabancı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği, pazartesi ya da salı günü yoğun bakımdan çıkacağı ifade edildi.

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Sabancıları sarsan zodyak kazası! Ali Sabancı uyandırıldı: İlk onu görmek istedi!

FİLENİN SULTANLARINI İZLEDİ

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı. Yoğun bakım bölümündeki Ali Sabancı, 18.00'da başlayan Filenin Sultanları'nın maçını izledi. Ali Sabancı'nın sonuna kadar izlediği maçta Filenin Sultanları rakibini 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.