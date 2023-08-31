31 Ağustos 2023, Perşembe
Sabancıları sarsan zodyak kazası! Ali Sabancı uyandırıldı: İlk onu görmek istedi!
Evlilik yıl dönümünü kutlamak için Yunanistan'da tatile giden Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, geçirdikleri zodyak bot kazasının ardından İstanbul'da tedavi altına alınmışlardı. Entübe edilen ve bir dizi operasyon geçirdikten sonra uyutulan Ali Sabancı'nın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.08.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 11:08
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