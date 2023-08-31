Sabancıları sarsan zodyak kazası! Ali Sabancı uyandırıldı: İlk onu görmek istedi!

Bilincinin yerine gelmesi üzerine aynı hastanede tedavisi devam eden Vuslat Doğan Sabancı, çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali Sabancı ve de annesi Zerrin Sabancı yoğun bakım bölümüne alındı. Ailesi ile bir süre görüşen Ali Sabancı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği, pazartesi ya da salı günü yoğun bakımdan çıkacağı ifade edildi.