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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini çocukları kurtardı! Bot kazasında yeni detaylar ortaya çıktı

Yunanistan'da bot kazası geçiren ve ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın hastanedeki tedavileri devam ederken, Sabah Gazetesi yazarı Hülya Güler, kazayla ilgili yeni bilgileri köşesine taşıdı. Her iki aileye de yakın bir haber kaynağını aradığını belirten Güler, "Basına yansıyan bilgilerin çoğunun yanlış olduğunu da bu şekilde öğrendim. Bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak detayları yazmak istedim." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.08.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 08:12
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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini çocukları kurtardı! Bot kazasında yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü iş adamı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Leros Adası'na giderken kaza yapmıştı. Zodyak botla kayalıklara çarpan çift, ağır yaralandı. Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavisine Şişli'deki özel bir hastanede devam ediliyor. İş adamı Ali Sabancı'nın 3 ameliyat geçirdiği, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü vurgulanmıştı.

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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini çocukları kurtardı! Bot kazasında yeni detaylar ortaya çıktı

Aydın Doğan Vakfı'ndan Yunanistan'ın Leros adasında denizde kaza geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. İlginiz ve tüm geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verilmişti.

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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini çocukları kurtardı! Bot kazasında yeni detaylar ortaya çıktı

LEROS'TAKİ KAZAYLA İLGİLİ YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Sabah Gazetesi yazarı Hülya Güler'in bugün kaleme aldığı köşe yazısında, kazayla ilgili yeni bilgiler yer aldı.

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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini çocukları kurtardı! Bot kazasında yeni detaylar ortaya çıktı

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı'nın Yunanistan'ın Leros Adası'nda geçen Perşembe akşamı geçirdikleri deniz kazasıyla ilgili kamuoyuna çok sayıda haber yansıdı. Ancak Esas Holding ve Doğan Holding'den yapılan resmi açıklamaların dışındaki haberlerde pek çok yanlış bilgi yer alıyordu. O nedenle her iki aileye de yakın bir haber kaynağımı aradım. Basına yansıyan bilgilerin çoğunun yanlış olduğunu da bu şekilde öğrendim. Bu yüzden konuyla ilgili şu ana kadar oluşan bilgi kirliliğini de ortadan kaldıracak detayları yazmak istedim. Öncelikle her iki aileye geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

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Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini çocukları kurtardı! Bot kazasında yeni detaylar ortaya çıktı

Kaza, akşam 20.30- 21.00 sularında gerçekleşiyor. Sabancı çiftinin içinde oğulları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı'nın de yer aldığı zodyak bot, karanlık ada olarak da tabir edilen kayalıklara çarpıyor. Botun hızlı olduğu bilgisi doğru değil. Botta herhangi bir teknik arıza olup olmadığı araştırılıyor.