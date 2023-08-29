Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini çocukları kurtardı! Bot kazasında yeni detaylar ortaya çıktı

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı'nın Yunanistan'ın Leros Adası'nda geçen Perşembe akşamı geçirdikleri deniz kazasıyla ilgili kamuoyuna çok sayıda haber yansıdı. Ancak Esas Holding ve Doğan Holding'den yapılan resmi açıklamaların dışındaki haberlerde pek çok yanlış bilgi yer alıyordu. O nedenle her iki aileye de yakın bir haber kaynağımı aradım. Basına yansıyan bilgilerin çoğunun yanlış olduğunu da bu şekilde öğrendim. Bu yüzden konuyla ilgili şu ana kadar oluşan bilgi kirliliğini de ortadan kaldıracak detayları yazmak istedim. Öncelikle her iki aileye geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.