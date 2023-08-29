HaberlerGaleriAli Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini çocukları kurtardı! Bot kazasında yeni detaylar ortaya çıktı
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı çiftini çocukları kurtardı! Bot kazasında yeni detaylar ortaya çıktı
Yunanistan'da bot kazası geçiren ve ağır yaralanan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın hastanedeki tedavileri devam ederken, Sabah Gazetesi yazarı Hülya Güler, kazayla ilgili yeni bilgileri köşesine taşıdı. Her iki aileye de yakın bir haber kaynağını aradığını belirten Güler, "Basına yansıyan bilgilerin çoğunun yanlış olduğunu da bu şekilde öğrendim. Bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak detayları yazmak istedim." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 29.08.2023 07:39Güncelleme Tarihi: 29.08.2023 08:12