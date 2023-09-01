Adana’da kan donduran olay! Balkona çağırdığı husumetlisinin kafasına sıktı

Silah seslerinin ardından Dahi'yi başından vurulmuş halde yerde yatarken gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Dahi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak inceleme başlattı.

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