Adana'da kan donduran olay! Balkona çağırdığı husumetlisinin kafasına sıktı
Adana'da gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Husumetlisinin evinin önünden geçen şahıs seslendiği kişinin balkona çıkmasının ardından silahla başından vurdu. Vurulan adam hayatını kaybederken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
İddiaya göre, husumetlisi Suriye uyruklu Mahmud Dahi'nin evinin önüne gelen şüpheli Ç.Ş., sokaktan kendisine seslendi. Balkona çağırdığı Dahi'yi tabancayla başından vuran Ç.Ş., ardından olay yerinden kaçtı.
Silah seslerinin ardından Dahi'yi başından vurulmuş halde yerde yatarken gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Dahi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak inceleme başlattı.
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