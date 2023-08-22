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Vale cinayetinde sıcak gelişme: Şüpheliler polise ateş açıp kaçtı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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Vale cinayetinde sıcak gelişme: Şüpheliler polise ateş açıp kaçtı!

Son dakika… Başakşehir Bahçeşehir'de vale cinayeti şüphelileri yakalama çalışması çerçevesinde Arnavutköy'de durdurulmak istenen şüpheli şahıslar polise ateş ettikten sonra kaçtı. Şahıslar Hadımköy'de bir fabrikanın önünde kaçtıkları aracı bırakırken yoldan geçen bir başka arabayı gasp edip kaçmaya devam etti.

Geçtiğimiz hafta Bahçeşehir'de bir mekanda çaldıkları bir araçla kaçan şahıslar kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin'i öldürüp kaçmışlardı.

Soruşturma başlatılan olayla ilgili şüphelileri yakalama çalışmaları devam ederken Arnavutköy'de polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurmaya çalıştı.

POLİSE ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

Edinilen bilgilere göre şahıslar polise ateşle karşılık verip kaçtı. Aracı Hadımköy'de bir fabrikanın önüne bırakan şahıslar yoldan gasp ettikleri bir başka araçla ise kaçmaya devam ettikleri öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı söylenirken polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Vale cinayetinde sıcak gelişme VALE CİNAYETİNDE SICAK GELİŞME

Arabanın içinden ateş açtılar ARABANIN İÇİNDEN ATEŞ AÇTILAR
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