İstanbul'da dehşet anları kameralara böyle yansıdı! Arabanın içinden ateş açtılar
İstanbul’da gece saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Bahçeşehir Gölet Parkı’nda vale noktasından gelen bir grup anahtarını çaldıkları araçla kaçmaya çalışırken, olaya engel olmak isteyen Ogün Tekin araçtan açılan ateş sonucu yere yığıldı. İşte o dehşet anları kameralara böyle yansıdı…
Kan donduran olay dün gece Başakşehir Bahçeşehir'de bulunan parkta yaşandı. Araçla gelen bir grup vale noktasına gelip lüks model aracın anahtarını çalıp arabayla kaçmaya çalıştı.
Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip araçları kovalamaya başladı. Aracın önünü kesmeye çalıştığı esnada Ogün T.'nin geldiğini farkeden şüphelilerden biri, silahına davranarak Ogün T.'ye iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Kurşunların hedefi olan Ogün T. arkadaşlarının olduğu yere dönmeye çalıştığı esnada yere yığıldı.
Kanlar içinde yerde yattığını gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ogün T. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şüphelilerin, ikiz plakalı ve cam filmli araç kullandıkları belirlenirken yakalanma çalışmaları devam ediyor.
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