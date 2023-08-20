İstanbul’da dehşet anları kameralara böyle yansıdı! Arabanın içinden ateş açtılar

Kan donduran olay dün gece Başakşehir Bahçeşehir'de bulunan parkta yaşandı. Araçla gelen bir grup vale noktasına gelip lüks model aracın anahtarını çalıp arabayla kaçmaya çalıştı.

Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip araçları kovalamaya başladı. Aracın önünü kesmeye çalıştığı esnada Ogün T.'nin geldiğini farkeden şüphelilerden biri, silahına davranarak Ogün T.'ye iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı.