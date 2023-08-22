Zerrin’in sevgilisine beraat kararına bakanlıktan itiraz: Kamu vicdanında derin yaralar açmakta

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili olarak Avukat İlter Duman imzalı itiraz dilekçesinde, "Yerel mahkeme, suçun işlendiğinin objektif olarak kanıtı olan tüm delilleri sanık lehine değerlendirmiştir. Olayın olduğu yer, orada bulunan kişiler ve olayın niteliği gereği mevcut delil durumu da dikkate alındığında daha etkin bir yargılama ve değerlendirme yapılması gerekirdi. Ancak mahkeme elde bulunan ve tarafımızca suçun işlendiğine kesin kanıt olan delilleri tamamen sanık lehine yorumlamış ve neticeten de beraat kararı vermiştir. Verilen bu karar hem olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret vermekte hem de kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır. Tüm dosya kapsamı ve toplanan diğer tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabittir. Ancak mahkeme tüm bunlar hilafına davranarak, hukuka ve kanunlara aykırı bir şekilde beraat kararı vermiş ve bizim de bu kararı sanık aleyhine istinaf etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur" denildi.