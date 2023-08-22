Vale cinayetinde sıcak gelişme: Şüpheliler polise ateş açıp kaçtı!

Son dakika… Başakşehir Bahçeşehir'de vale cinayeti şüphelileri yakalama çalışması çerçevesinde Arnavutköy'de durdurulmak istenen şüpheli şahıslar polise ateş ettikten sonra kaçtı. Şahıslar Hadımköy'de bir fabrikanın önünde kaçtıkları aracı bırakırken yoldan geçen bir başka arabayı gasp edip kaçmaya devam etti.