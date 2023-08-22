Konya Ovası kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya! Yer altı su kaynakları için alarm verildi

"HAVZA'NIN BİRÇOK BÖLGESİNDE MAALESEF KAÇAK SU KUYULARI AÇILMAYA DEVAM EDİYOR"

Yılda 4 buçuk milyar metreküp suyun Konya Havzası'nda kullanıldığını belirten Prof. Dr. Arık, "Havzada çok su tüketen bitkilerin üretimi giderek yaygınlaşıyor. Bu alanların yaygınlaşması da var. Özellikle şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, yemlik bitkiler, yonca ve silajlık mısır gibi bitkilerin bütün sezon boyunca sulanma zorunluluğu var. Yer altı suyuna ise talep giderek arttırıyor. Bölgedeki işte 40 bin civarındaki belgeli, ruhsatlı kuyunun yanı sıra bunun 3 katı kadar da kaçak kuyu varlığı söz konusu. Özellikle izin almadan açılan kuyularda ne kadar su tüketildiği ile ilgili kat'i veriler de yok. Havza içerisine baktığımız zaman yıllık ortalama 4 buçuk milyar metreküp bir su kullanımı var. Bu suyun 2 milyar metreküpü yüzey suyundan karşılanıyor. Bir o kadarı da yeraltı suyundan karşılanıyor. Ülkemizde en fazla yer altı suyundan yararlanan havza Konya Kapalı Havzası. Bu havza içerisine baktığımız zaman genel tüketimden yola çıktığımızda Devlet Su İşleri'nin kayıtlara aldığı kuyuların dışında çok ciddi bir su tüketimi olduğunu görebiliyoruz. Halen şu anda bile Havza'nın birçok bölgesinde maalesef kaçak kuyuları açılmaya devam ediyor. Kaçak kuyuların açılması su kullanım kontrolü zorlaştırdığı gibi aynı zamanda niteliksiz su seviyelerinin, nitelikli su seviyelerine karışması gibi bir tehlike de arz ediyor" ifadelerini kullandı.