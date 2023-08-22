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Ankara'da feci kaza: Hafriyat kamyonu alt geçitteki otomobilin üzerine düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2023
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Ankara’da feci kaza: Hafriyat kamyonu alt geçitteki otomobilin üzerine düştü

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Kuğulu alt geçidine düştü. O esnada alt geçitte seyir halinde olan bir otomobil de zarar görürken olayda 2 kişi yaralandı.

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