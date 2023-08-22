Panama Kanalı’nda kuraklık tehlikesi: Gemi geçiş sayısı sınırlandırıldı

Milyonlarca dolar değerinde mal taşıdığı düşünülen 200'ü aşkın gemi, kuraklık nedeniyle getirilen sınırlama nedeniyle Panama Kanalı'nın her iki tarafında mahsur kaldı.

The Daily Mail gazetesinin haberine göre, yetkililerin, kuraklık gerekçesiyle 2 Eylül'e kadar Panama Kanalı'ndaki günlük geçiş sayısını 32 ile sınırlandırması gemi trafiği yoğunluna yol açtı.