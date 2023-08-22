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Panama Kanalı'nda kuraklık tehlikesi: Gemi geçiş sayısı sınırlandırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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Panama Kanalı’nda kuraklık tehlikesi: Gemi geçiş sayısı sınırlandırıldı

Orta Amerika bölgesinde El Nino'nun neden olduğu kuraklık, Panama Kanalı'nda ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgedeki yağış miktarının azalarak kanaldaki su seviyesini düşürmesi nedeniyle Panama Kanalı'ndaki trafik kısıtlandı. Kanaldan geçmeyi bekleyen 200 yük gemisi ise bölgede mahsur kaldı.

Milyonlarca dolar değerinde mal taşıdığı düşünülen 200'ü aşkın gemi, kuraklık nedeniyle getirilen sınırlama nedeniyle Panama Kanalı'nın her iki tarafında mahsur kaldı.

The Daily Mail gazetesinin haberine göre, yetkililerin, kuraklık gerekçesiyle 2 Eylül'e kadar Panama Kanalı'ndaki günlük geçiş sayısını 32 ile sınırlandırması gemi trafiği yoğunluna yol açtı.

Mahsur kalan gemiler, ülkenin tahmini 200 milyon dolar gelir kaybetmesine neden oldu.

Kuraklık nedeniyle geçiş sınırı getirilen Atlantik'i Pasifik'e bağlayan kanalın iki tarafında da 20 günden fazla bekleyen gemiler bulunuyor.

Kanalın, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşadığı ve yağmur suyuna da ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolunda, milyonlarca dolar değerinde mal taşındığı düşünülüyor.

Bazı firmaların kanalda oluşan gecikmeler nedeniyle alternatif yol arayışında olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre firmalar için nakliye masraflarını artıran kısıtlamalar, tüketim malları fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.

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