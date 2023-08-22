Panama Kanalı'nda kuraklık tehlikesi: Gemi geçiş sayısı sınırlandırıldı
Orta Amerika bölgesinde El Nino'nun neden olduğu kuraklık, Panama Kanalı'nda ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgedeki yağış miktarının azalarak kanaldaki su seviyesini düşürmesi nedeniyle Panama Kanalı'ndaki trafik kısıtlandı. Kanaldan geçmeyi bekleyen 200 yük gemisi ise bölgede mahsur kaldı.
Milyonlarca dolar değerinde mal taşıdığı düşünülen 200'ü aşkın gemi, kuraklık nedeniyle getirilen sınırlama nedeniyle Panama Kanalı'nın her iki tarafında mahsur kaldı.
The Daily Mail gazetesinin haberine göre, yetkililerin, kuraklık gerekçesiyle 2 Eylül'e kadar Panama Kanalı'ndaki günlük geçiş sayısını 32 ile sınırlandırması gemi trafiği yoğunluna yol açtı.
Kanalın, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşadığı ve yağmur suyuna da ihtiyaç duyduğu kaydedildi.
Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolunda, milyonlarca dolar değerinde mal taşındığı düşünülüyor.
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