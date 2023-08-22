İzmir’de 50 ayrı uyuşturucu operasyonu! Kilolarca uyuşturucu, 25 tutuklama…

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 300 gram skunk esrar, 1 kilo 572 gram metamfetamin, 5 bin 419 adet sentetik ecza maddesi, çeşitli tür ve satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 8 adet terazi, 6 tabanca, 28 adet tabanca/tüfek fişeği ve suçtan elde edilen 22 bin 655 Türk lirası ele geçirildi.