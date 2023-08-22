4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı!





Kaza Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den İstanbul istikametine seyir halinde olan Mustafa Ö. İdaresindeki 59 AEK 477 plakalı Dacia marka jip, yol çalışması sebebi ile yavaşlayan yolda Recep Ö. idaresindeki 78 BK 350 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile güzergahta seyir halinde olan Hasan M. idaresindeki 41 ALH 129 plakalı Skoda marka otomobil ile Ali M. idaresindeki 06 ABN 634 plakalı Citroen marka otomobilde kazaya karıştı. Kazada Mustafa Ö., Recep Ö., Hasan Ö., Emine Ö., Ali M. ve Hasan M. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerince engelli bir bireye özel ilgi gösterdi.