21 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mersin’de uyuşturucu operasyonu! Tırdan 2 kilo 950 gram ele geçirildi

Mersin’de uyuşturucu operasyonu! Tırdan 2 kilo 950 gram ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2023
ABONE OL
Mersin’de uyuşturucu operasyonu! Tırdan 2 kilo 950 gram ele geçirildi

Mersin’de emniyet güçlerinin bulunduğu uygulama noktasında durdurulan bir tırda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ve gümrük kaçağı 115 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kara yoluyla kente uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Mersin gişeleri uygulama noktasında şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, çekici kısmında gümrük kaçağı 115 paket sigaraya, dorsedeki soğutucuda da elektronik panelinin arkasına saklanmış 2 kilo 950 gram sentetik uyuşturucuya el koyuldu.

Şüpheliler M.D. ve İ.A. gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK OPERASYONU
Muğla’da uyuşturucu operasyonu! MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA