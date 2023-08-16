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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 35 gözaltı kararı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2023
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Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 35 gözaltı kararı

Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, özel harekat polislerinin girdiği adreslerde aramalar devam ediyor.

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