İSPARK’ta skandal: Ücret anlaşmasına uymadı müşterinin üzerine yürüdü!

Bunun üzerine kamu kuruluşunu zarara uğratmanın sorumluluğunu sorduk. Arkadaş bunları duyduktan sonra bize küfürler etmeye başladı. Ben de o esnada bana ettiği küfürler ve arabama yaptığı saldırıları kaydettim. Olay esnasında şahıs, benim telefonumu da zorla alarak cebine koydu. Şikayetimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilettik. O tarihten bu yana bize halen bir geri dönüş yapılmadı" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği yıldan itibaren İSPARK'ın iflasın eşiğine geldiğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. 37 milyon lira zararla devraldığı İSPARK'ın zararını iki yılda 115 milyon liraya çıkardığı öne sürülmüştü.