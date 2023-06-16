İSKİ’den sonra sıra İSPARK’ta! Ekrem İmamoğlu’nun gündemi yine zam! Araç sahipleri dikkat: Yüzde 63 artıyor

Teklifte, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde ise 20 lira olan 1 saatlik park ücretinin, yüzde 60 artışla 32 liraya yükselmesi gerektiği belirtildi.

Bu ilçelerde, iki saate kadar olan ücretin, 25 liradan 40 liraya, 4 saate kadar olan ücretin yüzde 63 oranında zam yapılarak 32 liradan 52 liraya, 8 saate kadar olan ücretin, 40 liradan 64 liraya, 12 saate kadar olan ücretin, 62 liradan 100 liraya, 24 saate kadar olan ücretin ise 80 liradan 128 liraya çıkarılması istendi.