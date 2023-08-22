Bakkalın karısına cinsel taciz! Sapık 3 gün sonra tekrar gelince olanlar oldu

Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, geçtiğimiz cumartesi günü girdiği marketteki kadını taciz etti. Kadın korkarak kaçarken, o esnada bakkala ekmek almaya gelen 14 yaşındaki kız çocuğu da şahısla karşılaştı. Şahıs tarafından tacize uğrayan 14 yaşındaki kız da koşarak komşu esnaflara sığındı, şahıs ise kaçarak uzaklaştı. Pazar günü tekrar marketçi kadını taciz eden şahıs, yine yakalanamadı.