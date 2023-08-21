Bakan Şimşek’ten esnaf ziyareti! Bir kafe sahibi o anları anlattı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ankara'da bir alışveriş merkezinde kumpir yedikten sonra ziyaret ettiği kafenin sahibi duygularını anlatırken Bakan Şimşek’in ziyaretinin kendisini onurlandırdığını belirtti.
Bakan Mehmet Şimşek ve eşi Esra Kara Şimşek Çankaya'da bulunan bir AVM'de cumartesi günü kumpir yedi. Şimşek'in kumpir yediği anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. Bakan Şimşek daha sonra bir kafeye ziyarette bulundu.
"BİZİ ÇOK ONURLANDIRDI"
Kafe sahibi Selahattin Korkmaz, o anları şöyle anlattı:
"Hazine ve Maliye Bakanımız AVM'mizi ziyaret ederek bizi çok onurlandırdı. Kendisine ve Esra Hanım'a bir kahve ısmarlamak istedik. Şubemizi ziyaret ettiler. Kendisine bir kahve ikram ettikten sonra fotoğraf çektirdik, kendisine çok teşekkür ediyorum."
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